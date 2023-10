Roche handhaaft outlook ondanks omzetdaling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, nadat de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar terugliep. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Zwitserse farmaceut. In de afgelopen negen maanden daalde de omzet met 6 procent op jaarbasis tot 44,1 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 46,5 miljard euro. De omzet uit farma steeg met slechts 1 procent, terwijl de verkopen uit de diagnostica-divisie met 25 procent terugliep. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet van Roche met 1 procent in de eerste negen maanden van dit jaar. In het derde kwartaal bedroeg de groei 7 procent. Roche blijft voor heel het jaar mikken op een lage enkelcijferige omzetdaling tegen constante wisselkoersen. De daling van de kernwinst per aandeel moet grofweg in lijn liggen met de daling van de omzet. Bron: ABM Financial News

