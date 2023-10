Hoge rente en Gaza drukken op sentiment

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde donderdag richting het einde van de ochtendhandel lager, mede door een verder oplopende tienjaarsrente in de VS en aanhoudende spanning rond de oorlog tussen Israël en Gaza in het Midden-Oosten. De AEX index daalde kort na de klok van elf uur 0,4 procent tot 726,42 punten.



"De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt ondanks een licht lagere olieprijs met nog eens 5 basispunten en drukt op de stemming", stelde investment manager Simon Wiersma van ING donderdagochtend.

"Zolang de situatie in het Midden-Oosten niet de-escaleert en rentes verder oplopen, zullen de financiële markten volatiel blijven."

Het goede nieuws is volgens Wiersma dat de kwartaalcijfers in de VS tot nu toe, zoals gebruikelijk, meevallen.

De olieprijs daalde, na dinsdag te zijn opgelopen door de spanning over de toedracht van het gebombardeerde ziekenhuis in Gaza.

Een december-future West Texas Intermediate kostte 1,8 procent minder dan woensdag, op 85,67 dollar per vat. Brent-olie zakte ook 1,9 procent tot 89,73 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0537.

Economisch nieuws is er donderdag uit de Verenigde Staten over de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index voor oktober en een arbeidsmarktcijfer over de huizenverkopen.



Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerde slechts een handvol aandelen in het groen, aangevoerd door ASML met een winst van 3,6 procent.

ASMI en BESI stegen 2,5 en 1,8 procent. De Taiwanese sectorgenoot TSMC kwam vanochtend met cijfers. ASML kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam, van 770,00 naar 700,00 euro.

Heineken stond licht hoger. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers van de brouwer volgende week.



Prosus was met 2,5 procent de grootste daler in de AEX.

RELX daalde 1 procent na een update over de omzet in de eerste negen maanden, waarin de outlook voor heel 2023 werd herhaald.

In de AMX won Flow Traders ruim 1 procent en Allfunds 0,3 procent. Fagron verloor 3 procent. Kepler Cheuvreux haalde het aandeel van zijn kooplijst, vanwege de voorziene tegenwind in 2024, onder andere in Polen en Israël.

Corbion daalde 4 procent en kunstmestfabrikant OCI zelfs 5,5 procent.

In de AScX klom Ebusco ruim 4 procent.

Sligro verloor 9 procent. De groothandel zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Ook meldde Sligro een bijzondere waardevermindering van 20 tot 25 miljoen euro. Degroof Petercam sprak van teleurstellende omzetcijfers.

Cabka steeg 0,5 procent. De recycler van plastic handhaafde zijn verwachtingen voor het jaar. De resultaten zullen wel aan de onderkant van de bandbreedte uitvallen, door de economische omstandigheden, waarin klanten hun voorraden blijven afbouwen, onder invloed van hogere rentekosten en inflatie, aldus Cabka.

Nedap noteerde vlak. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal beduidend meer omzet geboekt, maar na het wegwerken van leverachterstanden waarschuwde het bedrijf wel voor druk op de vraag doordat de economie de investeringsbereidheid van klanten vermindert.