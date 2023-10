Valuta: euro stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdagochtend per saldo op hetzelfde niveau als twee dagen terug, in afwachting van een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell in New York donderdag om 18.00 uur.

"Zijn speech zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de impact van een renteniveau dat voor langere tijd hoog blijft", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen bood het Beige Book van de Fed woensdagavond geen nieuwe inzichten", aldus Van der Meer.

De algehele economische bedrijvigheid in de VS is sinds september stabiel gebleven. De vooruitzichten op korte termijn voor de economie werden in het Beige Book over het algemeen omschreven als stabiel met de mogelijkheid op een iets zwakkere groei. De krapte op de arbeidsmarkt bleef in het hele land afnemen. De loongroei bleef in de meeste districten bescheiden tot matig. De prijzen bleven in het algemeen in een bescheiden tempo stijgen. Over het geheel genomen verwachten bedrijven dat de prijzen de komende kwartalen zullen stijgen, maar in een trager tempo dan de voorgaande kwartalen.

Het Franse ondernemersvertrouwen liep in oktober wat terug.

Voor vanmiddag kijken beleggers uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index voor oktober, de verkopen van bestaande woningen en de leidende indicatoren, beiden over september.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0535 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8703 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2107 dollar.