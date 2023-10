RWE in zee met Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een opdracht van RWE ontvangen met betrekking tot geofysisch onderzoek bij de Deense westkust. Dit maakte de bodemonderzoeker donderdagochtend bekend. Tot drie onderzoeksschepen worden ingezet voor het onderzoek. De resultaten uit het onderzoek zullen van belang zijn bij het bepalen van de kabelroutes en exacte locaties voor de turbines van het Thor windpark van RWE. Er werden geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

