Degroof Petercam verlaagt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel Heineken verlaagd van 102,00 naar 94,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De bank houdt een slag om de arm omtrent de omzet- en resultaatontwikkeling van de brouwer. Analist Fernand de Boer verwacht voor de cijfers over het derde kwartaal een autonome volumekrimp van 3,8 procent naar 75,1 miljoen hectoliter. De bank wees donderdag op de consensus die uitgaat van een afname met 4,3 procent. Degroof Petercam schreef de afname vooral toe aan het slechte zomerweer in Europa. De bank voorziet een autonome omzetgroei van 5,4 procent in het derde kwartaal, afgezet tegen een groei met 12,7 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. Voor het gehele boekjaar gaat de bank uit van een autonome groei met 6,7 procent en een volumedaling van 3,7 procent. Heineken publiceert de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar op woensdag 25 oktober. Het aandeel Heineken noteerde donderdag op een rood Damrak 0,2 procent lager op 82,94 euro. Bron: ABM Financial News

