Beursblik: Sligro stelt teleur

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft met de omzetcijfers over het derde kwartaal op alle vlakken niet aan de verwachtingen voldaan. Dit bleek donderdag uit een eerste analyse door Degroof Petercam van de cijfers. De bank mikte vooraf op een omzet van 747 miljoen euro, terwijl Sligro uitkwam op 705 miljoen euro. Ook de omzetontwikkelingen in Nederland en België afzonderlijk kwamen onder de verwachting van de bank uit. In de outlook mikt Sligro op een beperkte EBIT voor het vierde kwartaal, waar Degroof Petercam rekende op 45 miljoen euro. De bank verwacht de raming voor de EBITDA voor dit jaar met circa 10 procent te moeten verlagen naar ongeveer 133 miljoen euro. Met de vanochtend gemelde bijzondere waardevermindering van 25 miljoen euro komt de bank nu op een EBIT van 5 miljoen euro. Ook voor 2024 en 2025 verwacht Degroof Petercam de taxaties neerwaarts bij te moeten stellen, wel nog in afwachting van de beleggersdag die de onderneming vandaag organiseert. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag op een rood Damrak 10,3 procent lager op 15,60 euro. Bron: ABM Financial News

