Nestle handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lager dan verwachte autonome omzetgroei geboekt, maar handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. De totale omzet van de Zwitserse voedselgigant daalde van 69,1 miljard een jaar eerder naar 68,8 miljard Zwitserse frank afgelopen negen maanden. De autonome omzetgroei bedroeg 7,8 procent en bleef daarmee achter bij de consensusverwachting van 8,1 procent. De groei was geheel te danken aan prijsverhogingen van 8,4 procent. De zogeheten reële interne groei, die een combinatie is van volumes en mixveranderingen, kromp met 0,6 procent. "We blijven kampen met historisch hoge inflatieniveaus", stelde CEO Mark Schneider. "Maar een herstel van volume en mix is onderweg." Nestlé verwacht dat de reële interne groei in de tweede helft van het jaar positief zal worden. Nestlé handhaafde de verwachting dat de autonome omzetgroei dit jaar tussen 7 en 8 procent zal uitkomen. De onderliggende operationele winstmarge zou tussen 17 en 17,5 procent moeten uitkomen en de onderliggende winst per aandeel, bij constante wisselkoersen, zou moeten stijgen met 6 tot 10 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.