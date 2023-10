Degroof Petercam verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 770,00 naar 700,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Analist Michael Roeg werd wat conservatiever over het margeprofiel van het bedrijf op lange termijn. In de afgelopen twaalf maanden nam ASML nieuw personeel aan en in combinatie met inflatie heeft dat geleid tot een trager dan voorziene verbetering van de marges en een sneller dan voorziene stijging van de kosten. Als gevolg paste Roeg zijn ramingen wat aan. Zo verlaagde hij voor de lange termijn de margeverwachting met 100 basispunten tot 57 procent, terwijl de kosten voor onderzoek en ontwikkeling 60 basispunten hoger zullen uitvallen dan eerder verwacht. Zodoende kwam de analist uit bij de lagere waardering. Voor 2024 voorziet Roeg een vlakke omzettrend ten opzichte van dit jaar, waar eerder nog een groei van 6 procent werd voorzien. Het aandeel ASML koerste donderdagochtend 3,5 procent hoger op 572,10 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.