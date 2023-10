Pernod Ricard ziet omzet afnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard heeft de omzet over het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar zien dalen. Dit bleek donderdag uit omzetcijfers van de Franse drankenmaker. De omzet nam 8 procent af op jaarbasis en kwam daarmee uit op 3,04 miljard euro. Autonoom daalde omzet 2 procent op jaarbasis. In Europa steeg de omzet autonoom met 1 procent naar 855 miljoen euro, terwijl de omzet in de Amerika's met 9 procent afnam naar 858 miljoen euro. De rest van de omzet kwam voor rekening van Azië en overige delen van de wereld, goed voor 1,33 miljard euro aan omzet. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf een breed gedragen autonome omzetgroei. Bron: ABM Financial News

