AEX licht lager van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent lager op 727,62 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijsgaf. Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, Besi en ASMI aan kop met winsten van 1 tot 2 procent na cijfers van TSMC. Prosus was met krap twee procent de grootste daler. RELX daalde met 1,4 procent na cijfers. In de AMX won Allfunds meer dan een half procent. Corbion daalde daarentegen vijf procent. In de AScX klom Ebusco krap een procent. Sligro verloor 12 procent. Sligro zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Ook wees Sligro op een bijzondere waardervermindering van 20 tot 25 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

