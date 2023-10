RELX blijft rekenen op sterke winstgroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in de eerste negen maanden een onderliggende groei van 8 procent gerealiseerd en herhaalde de verwachting dat de onderliggende winst- en omzetgroei boven de historische trend blijft. Dat blijkt uit een update van het informatiebedrijf donderdag. In de eerste negen maanden was de onderliggende omzetgroei 8 procent. "Het momentum blijft sterk", stelde Relx. "We verwachten dat de onderliggende groei van de omzet en de aangepaste operationele winst boven de historische trends blijft, met opnieuw een jaar met sterke groei van de aangepaste winst per aandeel, op basis van constante wisselkoersen", aldus de vooruitblikkende verklaring. Bij de divisie Risk was de onderliggende omzetgroei 8 procent. Bij Scientific, Technical & Medical was dat 4 procent. Beide divisies zijn goed voor 33 procent van de omzet. Bij Legal, goed voor 20 procent van de omzet, bedroeg de onderliggende groei 6 procent en bij Exhibitions, goed voor 12 procent, werd de sterkste groei gemeten, namelijk 32 procent. Voor Risk verwacht Relx dat de onderliggende aangepaste operationele winst ongeveer even sterk zal groeien als de onderliggende omzet. Bij ST&M zou de winstgroei iets sterker dan de omzetgroei moeten zijn dit jaar. Bij Legal is er eveneens opnieuw sterkere winstgroei dan omzetgroei, en bij Exhibitions moet het resultaat verbeteren door de lagere kosten, met een hogere aangepaste operationele marge dan voor de pandemie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.