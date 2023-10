Lagere kwartaalwinst TSMC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN) Taiwan Semiconductor Manufacturing heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt, maar op kwartaalbasis was er wel sprake van een winstverbetering. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders. De vraag naar chips voor smartphones en high-speed computing viel terug, net als de winstmarge. TSMC zag de nettowinst op jaarbasis met 25 procent dalen tot 211 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 6,5 miljard dollar. Dat was niettemin meer dan de 189,7 miljard waarop analisten hadden gemikt. De nettowinst steeg op kwartaalbasis wel met 16 procent. De omzet daalde in het derde kwartaal met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar steeg met 14 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De chipmaker wordt de afgelopen maanden geconfronteerd met lagere verkopen omdat de klanten hun voorraden afbouwen. Deze ontwikkeling volgt op een periode van sterke groei na de coronacrisis. TSMC is een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Bron: ABM Financial News

