SAP bevestigt jaaroutlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) SAP heeft de outlook voor het volledige boekjaar gehandhaafd, nadat de omzet en de operationele winst in het derde kwartaal hoger uitvielen. Dit maakte het bedrijf woensdagavond bekend. Het Duitse softwarebedrijf gaf aan dat de totale omzet in het derde kwartaal is gestegen naar 7,7 miljard euro tegen 7,5 miljard euro een jaar eerder. De omzet uit de cloud-activiteiten steeg tot 3,5 miljard tegen 2,99 miljard euro een jaar eerder, maar de omzet uit software-licenties daalde van 335 miljoen euro naar 406 miljoen. SAP stapt steeds meer af van de verkoop van software-licenties naar op abonnement gebaseerde cloudservices, wat tot een winstgevender en voorspelbaar bedrijfsmodel leidt. "We hebben de cloudgroei zien aantrekken en de marges zien oplopen", aldus CEO Christian Klein. Het bedrijf sprak van een sterke groei van de cloud-inkomsten uit Brazilië, India en Nederland in het afgelopen kwartaal, terwijl SAP in Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zwitserland naar eigen zeggen ook bijzonder goed presteerde. De operationele winst steeg van 2,1 miljard naar 2,3 miljard, terwijl de operationele marge van SAP steeg van 27,8 procent tot 29,4 procent. SAP verwacht voor dit jaar een operationele winst tegen constante wisselkoerseffecten van 8,65 tot 8,95 miljard euro, terwijl de cloud-omzet tussen de 14 en 14,2 miljard euro moet uitkomen. Bron: ABM Financial News

