Cabka handhaaft verwachtingen

Beeld: Cabka

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in de eerste negen maanden minder omzet geboekt, door lagere verkopen in niet-strategische segmenten, en handhaafde zijn verwachtingen voor dit jaar, maar wel aan de onderkant van de bandbreedte. Dat maakte het bedrijf, dat verpakkingen van plastic afval produceert, donderdag bekend. De omzet over de eerste negen maanden bedroeg 144 miljoen euro. Dit was 6 procent minder dan een jaar eerder, omdat de niet-strategische segmenten 8 miljoen euro minder omzet genereerden dan een jaar eerder. De daling is ook een weerspiegeling van uitdagende economische omstandigheden, waarin klanten hun voorraden blijven afbouwen, onder invloed van hogere rentekosten en inflatie, aldus Cabka. Ook worden grotere orders uitgesteld. In het derde kwartaal was de omzet daardoor 40 miljoen euro. De Europese RTP-portefeuille groeide 2 procent. Customized Solutions groeide 22 procent, vooral in de VS. ECO groeide daarnaast 11 procent in omzet. Daarentegen deed Contract Manufacturing het minder goed met een omzetdaling van 15 procent. RTP in de VS daalde 24 procent.



Outlook Voor het vierde kwartaal rekent Cabka op sterk omzetherstel, op basis van de grote lanceringen voor gezamenlijke ontwikkelingen waaronder CHEP, Continental en BMW, die op stoom komen in het huidige kwartaal.



De middellange verwachtingen en de verwachtingen voor 2023 worden gehandhaafd, hoewel de laatste aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte, te weten een omzet tussen 200 en 210 miljoen euro in 2023 en een EBITDA-marge van 13 tot 15 procent. Bron: ABM Financial News

