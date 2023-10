AEX lager van start na aanscherping jaarrecord rente VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van een half procent. Woensdag daalde de AEX al 1,0 procent naar een stand van 729,57 punten, onder aanvoering van ASML dat na vrijgave van cijfers 3,4 procent prijsgaf. Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten waren het woensdag ook de oplopende rentes die tot terughoudendheid onder beleggers leidden. De veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening scherpte zijn jaarrecord flink aan en noteerde vanochtend op een rendement van 4,97 procent, waardoor de psychologische grens van vijf procent op het punt staat om geslecht te worden. Handelaren blijven zich zorgen maken over de inflatie die hardnekkig hoog blijft, in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers. Die cijfers laten volgens Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis zien dat de "Amerikaanse economie maar niet voldoende wil afkoelen", en dat vergroot de kans op nog een renteverhoging, of is tenminste een reden voor “hoger voor langer”. Ondertussen is het cijferseizoen op stoom gekomen en de ontvangst liet woensdag een verdeeld beeld zien. Procter & Gamble won 2,6 procent, ondanks een neerwaartse bijstelling van de omzetverwachting, terwijl zakenbank Morgan Stanley bijna zeven procent daalde na het overleggen van een lagere winst. United Airlines verloor zelfs 10 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij somberder werd over de vooruitzichten in het lopende kwartaal. Nabeurs op Wall Street waren alle ogen gericht op Netflix en Tesla. Streamingdienst Netflix wist een flinke stijging van de nettowinst te overleggen in het afgelopen kwartaal, naar 1,68 miljard dollar, terwijl het aantal abonnees steeg met 8,76 miljoen naar 247,15 miljoen. Ook de outlook viel niet tegen en het aandeel won in de elektronische handel nabeurs maar liefst 12,5 procent. De producent van elektrische auto’s Tesla zag ondanks een omzetstijging de winst onder druk staan. Als een verrassing kwam dit niet, nadat Tesla afgelopen kwartaal meerdere malen de verkoopprijzen verlaagde om de verkoop aan te jagen. Op een 9 procent hogere omzet van 23,35 miljard dollar, behaalde Tesla een nettowinst van 1,85 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de winst 3,29 miljard dollar. Het aandeel verloor in de reguliere handel bijna vijf procent, en daar kwam in de elektronische handel nabeurs nog eens een daling van ruim vier procent bovenop. PPG, sectorgenoot van AkzoNobel, zat daarnaast nabeurs in de lift na een verhoging van de outlook. Azië en olie De Amerikaanse olie-future steeg woensdag met bijna twee procent naar 88,32 dollar per vat, na onder meer een groter dan verwachte daling van de voorraden in de VS. Ook werd er woensdag weer scherp gelet op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de recente dodelijke ontploffing in een ziekenhuis in Gaza-stad, waarbij honderden doden vielen. Hierdoor liepen de regionale spanningen verder op, waarbij Iran naar verluidt opriep tot een embargo op de verkoop van olie aan Israël. Het Israëlische leger sprak de beschuldiging overigens tegen en zei dat de terreurorganisatie Islamitische Jihad achter de explosie in het ziekenhuis zit. De Amerikaanse president Joe Biden meldde dat de Amerikaanse inlichtingendienst dit standpunt bevestigde. De Aziatische aandelenbeurzen noteren vanochtend flink in het rood met verliezen tot twee procent voor Hongkong, Seoel en Tokio. Beleggers kijken vandaag met extra belangstelling uit naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, gelet op de onrust die de hoge rente veroorzaakt. Op het bedrijfsvlak staan vandaag onder meer AT&T, ManpowerGroup en Philip Morris op de agenda. Bedrijfsnieuws Nedap boekte in het derde kwartaal beduidend meer omzet, maar na het wegwerken van leveringsachterstanden waarschuwde het bedrijf wel voor druk op de vraag door de economische tegenwind. De omzetgroei bedroeg 19 procent in het derde kwartaal, vergeleken met een jaar eerder. Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Slotstanden Wall Street De S&P 500 sloot woensdag 1,3 procent in het rood op 4.314,60 punten. De Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.665,08 punten en technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 13.314,30 punten. Bron: ABM Financial News

