Sligro ziet omzet verder aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit omzetcijfers van het groothandels- en foodservicebedrijf.

De omzet nam afgelopen kwartaal op jaarbasis toe van 652 miljoen naar 705 miljoen euro.

De impact van inflatie op de omzet was volgens de onderneming circa 8 procent in combinatie met een bescheiden volumegroei.

Twee analisten gepolst door ABM Financial News verwachtten dat de omzet van Sligro in het afgelopen kwartaal zou zijn uitgekomen op 747 tot 750 miljoen euro.

Volgens CFO Rob van der Sluijs van Sligro kampte het bedrijf met een zwakke zomer. "Aanvankelijk zaten we met onze omzetprognose op één lijn met die van analisten. We zijn in de zomermaanden redelijk afhankelijk van terrasbezoek, en daar leende het weer zich vaak niet voor", aldus Van der Sluijs. "Verder zien we het consumentengedrag onder invloed van hogere prijzen en rentelasten veranderen. Wij zien daar de onzekerheid toenemen. Een ander punt van aandacht betreft de terugbetalingen van COVID-steun onder horeca-uitbaters. Een aantal daarvan redt het daardoor niet meer, en dat betekent dat er voor ons daar omzet wegvalt", aldus Van der Sluijs donderdag tegen ABM Financial News.

Over de eerste negen maanden van dit jaar liep de omzet op van 1,781 miljard naar 2,108 miljard euro.

Nederland was in het derde kwartaal goed voor een omzet van 602 miljoen euro tegen 586 miljoen euro over dezelfde verslagperiode een jaar eerder, België zette 103 miljoen euro om tegen 66 miljoen euro een jaar eerder, mede dankzij de inlijving van Metro-winkels in België, goed voor een toevoeging aan de omzet van 41 miljoen euro.

Vandaag houdt het bedrijf op het hoofdkantoor in Veghel een beleggersdag, waar meer details zullen worden verschaft over de realisatie van de rendementsdoelstelling van 7,5 procent EBITDA en een duurzame winstgevendheid van de Belgische activiteiten. Volgens Van der Sluijs zat Sligro, los van eenmalige posten, in 2022 net onder de 5 procent met deze marge.

Voor de uitrol van SAP in de komende jaren maakt Sligro een aangepast plan met een aanpak die de toekomstige kosten en investeringen beheersbaar houdt en binnen enkele jaren tot volledige uitrol in Nederland en België leidt.

Daardoor schrijft het bedrijf in het vierde kwartaal door een bijzondere waardevermindering circa de helft van de resterende boekwaarde versneld af. Volgens Van der Sluijs gaat het om 20 tot 25 miljoen euro.

"Samen met de omslag in de aansturing van de Belgische activiteiten, verwachten we de komende kwartalen in wezen een overgangsfase, op weg naar die marge van 7,5 procent, die we rond 2025 willen realiseren. We stuurden België aanvankelijk decentraal aan, maar we merkten dat een centralere directie veel beter werkt", aldus Van der Sluijs.

Outlook

Van der Sluijs verwacht dat de Sligro M-locaties in het vierde kwartaal van dit jaar winstgevend worden. "Dat zijn deze nu nog niet, maar ze zijn wel op weg naar winstgevendheid", aldus de CFO van Sligro.

Voor het vierde kwartaal voorziet de onderneming een aanhoudende druk op de volumes in de afzetmarkten, een stevige inflatie en een aanhoudend hoge rente.

"In combinatie met deze bijzondere waardevermindering op onze investeringen in SAP, zal het bedrijfsresultaat voor dit jaar beperkt zijn", aldus Sligro.

Afnemende volumes zullen nog wel gecompenseerd worden door de inflatie, maar dat leidt per saldo tot druk op het resultaat.

Van der Sluijs verwacht dat de markt waarin Sligro opereert in de loop van 2024 herstelt.

Update: om toelichting van CFO toe te voegen.