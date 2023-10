Renault bevestigt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Renault heeft de outlook voor heel het jaar bevestigd, na een stijging van de omzet en verkopen in het derde kwartaal. Dit maakte de Franse autobouwer donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 10,5 miljard euro, goed voor een stijging van 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 10,3 miljard euro. De omzet uit automotive steeg met 5 procent tot 9,4 miljard euro. In het afgelopen kwartaal werden in totaal 511.000 auto's verkocht, hetgeen 6,1 procent meer is dan een jaar eerder. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. In de tweede jaarhelft moet de operationele marge hoger liggen dan de 7,6 procent uit de eerste jaarhelft. "We zijn het laatste kwartaal van het jaar ingegaan met vertrouwen en we bevestigen ons doel om de winstgevendheid in de tweede jaarhelft en daarna te verbeteren", aldus CFO Thierry Pieton. Bron: ABM Financial News

