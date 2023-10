Nedap ziet druk op vraag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het derde kwartaal beduidend meer omzet geboekt, maar na het wegwerken van leverachterstanden waarschuwt het bedrijf wel voor druk op de vraag door de economische tegenwind. Dat maakte Nedap donderdag bekend. De omzetgroei bedroeg 19 procent in het derde kwartaal, vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van 2023 kwam de groei uit op 20 procent. Alle onderdelen lieten omzetgroei zien. Net als in de voorgaande kwartalen was de groei mede te danken aan de invulling van achterstallige leveringen. Deze achterstand is nu vrijwel geheel weggewerkt, liet Nedap weten. Nedap handhaafde zijn verwachting dat de omzet in de tweede helft van het jaar hoger zal zijn dan in de tweede helft van 2022. Wel waarschuwde het bedrijf dat de economische ontwikkelingen de investeringsbereidheid van klanten hebben verminderd. "Dit zal een impact hebben op de vraag naar een aantal producten op de korte termijn", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

