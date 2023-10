Japanse export herstelt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse export is in september na twee maanden op rij van afnames toch weer gestegen, maar wel iets minder sterk dan vooraf werd voorzien door economen. Dit bleek donderdag uit overheidscijfers. De export steeg afgelopen maand met 4,3 procent op jaarbasis, na een afname met 0,8 procent een maand eerder. Economen hielden vooraf rekening met een stijging van 4,5 procent in september. De export van Japan steeg tot en met juni ruim twee jaar zonder onderbreking, maar aan die serie kwam in juli van dit jaar een einde, waarna juli en augustus afnames in de export lieten zien. Naar de Verenigde Staten werd in augustus 13,0 procent meer uitgevoerd door Japan en naar Europa steeg de export met 12,9 procent. Naar China daalde de export nog altijd, nu met 6,2 procent. De stijging over de afgelopen maand werd toegeschreven aan een aantrekkende vraag naar auto's en auto-onderdelen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.