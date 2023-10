Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 87 punten voor de Duitse DAX en een min van 43 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 26 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, waarbij de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de oplopende rentes voor weinig risicobereidheid zorgden.

Het sentiment op de financiële markten verslechterde door berichten dat er honderden doden zijn gevallen na een explosie op de binnenplaats van een ziekenhuis in Gaza. De angst neemt daardoor toe dat de woede over deze slachtoffers in het conflict tussen Israël en Hamas ook naar andere partijen in de regio zal overslaan.

"Sinds gisteren is er een nieuwe risicomijdende toon, door de geopolitieke situatie, en dat heeft een duidelijke marktreactie tot gevolg gehad", stelde Deutsche Bank.

Ook lopen de rentes weer op en scherpte de veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening de jaarrecords aan op 4,91 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers.

In Europa zagen we de toonaangevende Duitse Bund oplopen naar 2,92 procent, waarbij begin oktober nog de jaarrecords werden aangescherpt net boven de 3 procent.

Verder bleek woensdag dat de Britse consumentenprijzen in september in hetzelfde tempo als een maand eerder zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen afgelopen maand met 6,7 procent, terwijl door economen een stijging met 6,6 procent was voorzien.

De Europese inflatie kwam over september definitief uit op 4,3 procent op jaarbasis, gelijk aan de voorlopige meting. In augustus lag de inflatie in de muntunie op 5,2 procent.

Olie beleefde een beweeglijke dag met flinke koersuitslagen en bij het sluiten van de Europese markten kostte een vat Brent 1,6 procent meer op 91,31 dollar. Naast de oplopende spanningen in het Midden-Oosten bleek woensdag ook dat de olievoorraden in de VS met bijna 4,5 miljoen vaten zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0528. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0585 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.

Stijgers en dalers

In Amsterdam was ASML één van de grootste dalers met 3,4 procent, na bekendmaking van de kwartaalcijfers Volgens de analisten van Jefferies heeft ASML in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant is en 2024 een transitiejaar belooft te worden. Ook andere halfgeleideraandelen hadden het lastig.

Adidas schreef in Frankfurt 3,2 procent bij, na meevallende cijfers en een verhoging van de outlook. De verkoop van de restvoorraad met Yeezy-producten verloopt beter dan verwacht.

Vonovia verloor daarentegen circa 4,0 procent.

In Brussel gaf Barco maar liefst 13 procent aan beurswaarde prijs. Tegenvallende omzetcijfers en een voorzichtige outlook wogen zwaar op de koers. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor Barco van 28,40 naar 26,50 euro, maar wel met handhaving van het koopadvies.

In Parijs was het Worldline wat als winnaar de dag afsloot met een winst van ruim 3 procent. Het aandeel profiteerde van de koerssprong van Nexi van 14 procent in Milaan. Volgens Bloomberg zou CVC Capital Partners een bod op Nexi overwegen.

ArcelorMittal verloor bijna 4 procent. Bank of Amerika haalde woensdag het aandeel van de kooplijst en voorziet een lagere winstcyclus voor de Europese staalsector.



Euro STOXX 50 4.105,86 (-1,1%)

STOXX Europe 600 445,02 (-1,0%)

DAX 15.094,91 (-1,0%)

CAC 40 6.965,99 (-0,9%)

FTSE 100 7.588,00 (-1,1%)

SMI 10.675,22 (-1,3%)

AEX 729,57 (-1,0%)

BEL 20 3.462,93 (-1,6%)

FTSE MIB 28.135,79 (-0,8%)

IBEX 35 9.211,00 (-0,9%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Donderdag gaan de Amerikaanse beurzen een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede nadat de rentes op de kapitaalmarkten de jaarrecords opnieuw hadden aangescherpt.

Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten waren het woensdag ook de oplopende rentes die voor minder risicobereidheid zorgden.

De veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening scherpte de jaarrecords aan op 4,91 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers.

Verder werd woensdag bekend dat de in de VS het aantal afgegeven bouwvergunningen in september met ruim 4 procent is gedaald. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg zoals verwacht met 7 procent.

Uit het Beige Book van de Federal Reseve bleek dat de algehele economische bedrijvigheid in de VS sinds september stabiel is gebleven. De krapte op de arbeidsmarkt bleef in het hele land afnemen, terwijl de prijzen in het algemeen in een bescheiden tempo bleven stijgen.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble wist 2,6 procent bij te schrijven. Het bedrijf stelde zijn omzetverwachting neerwaarts bij, ondanks een beter dan verwachte omzetgroei van 6 procent in het derde kwartaal. Voor het boekjaar rekent het bedrijf op 2 tot 4 procent groei in plaats van 3 à 4 procent.

Morgan Stanley daalde bijna 7 procent. De zakenbank boekte in het derde kwartaal minder winst, terwijl de omzet beperkt groeide, van 13,0 miljard naar 13,3 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,47 naar 1,38 dollar, maar dit was beter dan de verwachte 1,31 dollar.

United Airlines daalde 9,7 procent. Hoewel het bedrijf beter dan verwacht heeft gepresteerd in het derde kwartaal, was het bedrijf somberder over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal.

Interactive Brokers verloor ruim 4 procent, ondanks een stijging van het aantal klantenrekeningen met 21 procent tot 2,43 miljoen.

PPG steeg nabeurs 0,6 procent na solide cijfers. PPG Industries heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald en de winst harder zien stijgen dan verwacht en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor heel 2023.

Netflix steeg nabeurs met 12,6 procent. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt en stelde de outlook voor heel 2023 naar boven bij. Netflix meldde ook dat het aantal abonnees in het derde kwartaal met 8,76 miljoen abonnees is toegenomen naar een totaal van 247,15 miljoen abonnees.

De aandelen Tesla stegen nabeurs met ruim een procent. Tesla heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald, maar de winst zien dalen. Als een verrassing kwam dit wellicht niet, omdat Tesla meermaals de verkoopprijzen verlaagde om de verkoop aan te jagen.

Alcoa steeg 1,1 procent nabeurs, nadat het bedrijf het verlies verder wist terug te dringen . Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 168 miljoen dollar, ofwel 0,94 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 746 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 1,14 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,33 dollar een jaar eerder. De omzet daalde van 2,85 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022 naar 2,60 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

S&P 500 index 4.314,60 (-1,3%)

Dow Jones index 33.665,08 (-1,0%)

Nasdaq Composite 13.314,30 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten donderdag flink lager.

Nikkei 225 31.515,13 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.021,33 (-1,2%)

Hang Seng 17.384,91 (-2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0532. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0535.

USD/JPY Yen 149,80

EUR/USD Euro 1,0532

EUR/JPY Yen 157,77

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - September (Jap)

06:30 Werkloosheid - September (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Oktober (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - September (VS)

16:00 Leidende indicatoren - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nedap - Cijfers derde kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers derde kwartaal en beleggersdag

08:00 RoodMicrotec - Cijfers derde kwartaal

00:00 Econocom - Omzetcijfers derde kwartaal

07:00 Sipef - Cijfers derde kwartaal

07:00 Nestlé - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Renault - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Roche - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

13:00 AT&T - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers derde kwartaal (VS)