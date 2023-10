Minder winst voor Tesla ondanks hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald, maar de winst zien dalen. Dit bleek woensdagavond uit de cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. Als een verrassing kwam dit wellicht niet, omdat Tesla meermaals de verkoopprijzen verlaagde om de verkoop aan te jagen. Op een 9 procent hogere omzet van 23,35 miljard dollar, behaalde Tesla een nettowinst van 1,85 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de winst 3,29 miljard dollar. De operationele marge daalde naar 7,6 procent. Dat was 9,6 procent een kwartaal eerder en zelfs 17,2 procent een jaar eerder. Per aandeel boekte Tesla in het derde kwartaal een aangepaste winst van 0,66 dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,73 dollar per aandeel. Productiecijfers Eerder deze maand kwam Tesla al met productiecijfers. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal 430.488 auto's, terwijl er 435.059 exemplaren werden afgeleverd. In totaal werden er 416.800 auto's van de exemplaren 3 en Y geproduceerd. Van de modellen S en X werden er 13.688 geproduceerd. In het tweede kwartaal produceerde Tesla 479.700 auto's, terwijl er 466.140 auto's werden afgeleverd. De dalingen op kwartaalbasis was volgens Tesla het gevolg van tijdelijke productiestops, bedoeld om fabrieken een upgrade te geven, zoals ook aangekondigd. "Onze volumedoel voor 2023 van ongeveer 1,8 miljoen exemplaren blijft onveranderd", zei Tesla toen. Het aandeel Tesla sloot woensdag in de reguliere handel bijna 5 procent lager. In de handel nabeurs steeg het aandeel vervolgens meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

