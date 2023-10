PPG verhoogt weer winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald en de winst harder zien stijgen dan verwacht en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor heel 2023. Dit bleek donderdagavond laat uit de cijfers van de concurrent van AkzoNobel. Het margeherstel zette door, aldus PPG in een toelichting. In het derde kwartaal behaalde PPG een omzet van 4,64 miljard dollar, tegen 4,47 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een stijging van 4 procent. De nettowinst verbeterde op jaarbasis zelfs met 29 procent, van 329 naar 426 miljoen dollar. De winst per aandeel steeg van 1,39 naar 1,79 dollar, terwijl de aangepaste winst 2,07 dollar bedroeg, een stijging van 25 procent op jaarbasis. PPG rekende zelf op een aangepaste winst per aandeel van 1,85 tot 1,95 dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal verwacht PPG een aangepaste winst per aandeel van 1,44 tot 1,50 dollar op een omzet die een paar procent hoger of lager zal liggen. En voor heel 2023 wordt niet langer gerekend op een aangepaste winst van 7,28 tot 7,48 dollar, maar op 7,58 tot 7,64 dollar per aandeel. In de handel nabeurs steeg PPG woensdag met 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.