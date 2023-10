Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede nadat de rentes op de kapitaalmarkten de jaarrecords opnieuw hadden aangescherpt.

De S&P 500 sloot 1,3 procent in het rood op 4.314,60 punten. De Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.665,08 punten en technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 13.314,30 punten.

Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten waren het woensdag ook de oplopende rentes die voor minder risicobereidheid zorgden.

De veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening scherpte de jaarrecords aan op 4,91 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers.

Verder werd vandaag bekend dat de in de VS het aantal afgegeven bouwvergunningen in september met ruim 4 procent is gedaald. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg zoals verwacht met 7 procent.

Uit het Beige Book van de Federal Reseve bleek dat de algehele economische bedrijvigheid in de VS sinds september stabiel is gebleven. De krapte op de arbeidsmarkt bleef in het hele land afnemen, terwijl de prijzen in het algemeen in een bescheiden tempo bleven stijgen.

Olie beleefde een beweeglijke dag met flinke koersuitslagen en kostte een vat WTI-olie 1,9 procent meer op 88,32 dollar. Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten bleek vandaag ook dat de olievoorraden in de VS met bijna 4,5 miljoen vaten zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0534. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0585 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble wist 2,6 procent bij te schrijven. Het bedrijf stelde zijn omzetverwachting neerwaarts bij, ondanks een beter dan verwachte omzetgroei van 6 procent in het derde kwartaal. Voor het boekjaar rekent het bedrijf op 2 tot 4 procent groei in plaats van 3 à 4 procent.

Morgan Stanley daalde bijna 7 procent. De zakenbank boekte in het derde kwartaal minder winst, terwijl de omzet beperkt groeide, van 13,0 miljard naar 13,3 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,47 naar 1,38 dollar, maar dit was beter dan de verwachte 1,31 dollar.

United Airlines daalde 9,7 procent. Hoewel het bedrijf beter dan verwacht heeft gepresteerd in het derde kwartaal, was het bedrijf somberder over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal.

Interactive Brokers verloor ruim 4 procent, ondanks een stijging van het aantal klantenrekeningen met 21 procent tot 2,43 miljoen.