Olieprijzen lopen verder op

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag naar het hoogste niveau in twee weken gestegen als gevolg van een groter dan verwachte daling van de voorraden in de VS. Ook dreigen de oplopende spanningen in het Midden-Oosten de olieaanvoer uit de regio te verstoren. Zo riep Iran op tot een olie-embargo tegen Israël.

Een november future voor een vat West Texas Intermediate steeg 1,92 procent naar 88,32 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Vandaag werd bekend dat de olievoorraden in de VS met 4,5 miljoen vaten waren gedaald. Ook daalden de benzine voorraden daalden in de afgelopen week met bijna 2,4 miljoen vaten, evenals de voorraden stookolie en diesel die afgelopen week met bijna 3,2 miljoen vaten daalden.

Ook vandaag werd er weer scherp gelet op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de recente dodelijke ontploffing in een ziekenhuis in Gaza-stad, waarbij honderden doden vielen. Hierdoor liepen de regionale spanningen verder op, waarbij Iran naar verluidt opriep tot een embargo op de verkoop van olie aan Israël.