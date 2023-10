Bedrijvigheid Amerikaanse economie stabiel - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische bedrijvigheid in de VS is sinds september stabiel gebleven. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

De meeste districten gaven aan dat de algemene economische activiteit sinds het september rapport weinig tot geen verandering heeft ondergaan. De consumentenbestedingen waren niet eenduidig, vooral in de detailhandel en bij autodealers, als gevolg van verschillen in prijzen en productaanbod.

De toeristische activiteiten bleven verbeteren. Hoewel sommige districten een lichte vertraging in het consumentenverkeer rapporteerden, merkte een aantal een stijging op in het aantal zakenreizen.

In de bankensector was er een lichte tot bescheiden daling van de vraag naar leningen. De kredietkwaliteit van klanten werd over het algemeen omschreven als stabiel of gezond, waarbij het aantal wanbetalingen nog steeds historisch laag was, maar lichtjes steeg.

De omstandigheden op de vastgoedmarkt waren weinig veranderd en de voorraad woningen die te koop stonden, bleef laag.

Op het gebied van productie was de activiteit gemengd, hoewel uit contacten in meerdere districten bleek dat de vooruitzichten voor de sector verbeterden.

De korte termijn vooruitzichten voor de economie werden over het algemeen omschreven als stabiel of met een iets zwakkere groei. De verwachtingen bij bedrijven voor wie het kerstaankoopseizoen een belangrijke aanjager van de omzet is, waren gemengd.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt bleef in het hele land afnemen. De meeste districten rapporteerden een lichte tot matige stijging van de totale werkgelegenheid en bedrijven namen minder snel personeel aan.

Verschillende districten rapporteerden verbeteringen op het gebied van aanwerving en retentie, waarbij het aantal kandidaten voor werk is uitgebreid en degenen die aanbiedingen hebben ontvangen, minder geneigd zijn om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.

De meeste districten meldden echter nog steeds aanhoudende problemen bij het werven en aannemen van bekwame vakmensen. Een aantal benadrukte dat oudere werknemers deel blijven uitmaken van de beroepsbevolking, hetzij in hun bestaande positie, hetzij terugkerend in een parttime capaciteit.

De loongroei bleef in de meeste districten bescheiden tot matig. Contacten in veel districten meldden minder weerstand van kandidaten tegen loonaanbiedingen. Er waren meerdere meldingen van bedrijven die hun beloningspakketten aanpasten om de hogere arbeidskosten te beperken. Waaronder het toestaan van werken op afstand in plaats van hogere lonen, het verminderen van bonussen of andere loonverbeteringen, het verschuiven van de beloning naar meer op prestaties gebaseerde modellen en het doorgeven van een groter deel van de kosten voor gezondheidszorg en andere voordelen voor werknemers.

Prijzen

De prijzen bleven in het algemeen in een bescheiden tempo stijgen. Districten merkten op dat de stijgingen van de inputkosten voor fabrikanten zijn vertraagd of gestabiliseerd, maar blijven stijgen voor bedrijven in de dienstensector.

Stijgingen van brandstofkosten, lonen en verzekeringen hebben bijgedragen aan de prijsgroei in de districten. De verkoopprijzen stegen in een langzamer tempo dan de inputprijzen en bedrijven hebben moeite gehad om de kostendruk door te geven, omdat consumenten gevoeliger voor prijzen waren geworden. Het resultaat is dat bedrijven meer moeite hebben om de gewenste winstmarges te behouden.

Over het geheel genomen verwachten bedrijven dat de prijzen de komende kwartalen zullen stijgen, maar met een trager tempo dan de voorgaande kwartalen. Verschillende districten rapporteerden een afname van het aantal bedrijven dat in de toekomst aanzienlijke prijsstijgingen verwachtte.