Wall Street worstelt met oplopende rentes

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zakten woensdagavond verder weg met nog een paar uur handel te gaan.

De S&P 500 verloor 0,9 procent tot 4.333,61 punten, de Dow Jones index raakte 0,7 procent kwijt op 33.770,29 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent lager op 13.384,42 punten.

Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten waren het ook de oplopende rentes die voor minder risicobereidheid zorgden.

De veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening scherpte de jaarrecords aan op 4,91 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers.

Een onderzoek van Bank of America leverde interessante lectuur op, zo stelde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De consensus gaat uit van lagere rentetarieven en een lagere inflatie in de VS de komende twaalf maanden.

Bijna 80 procent van de respondenten verwacht dat de rentetarieven volgend jaar zullen worden verlaagd, terwijl een meerderheid van de respondenten zegt dat dit in het tweede en derde kwartaal zal gebeuren.

En ook de rente op lange termijn obligaties staat op het punt te dalen, aldus Vranken. Toch ziet een grote meerderheid van de ondervraagden nog steeds een zachte landing in de VS. Voeg beide visies samen en je krijgt een Goldilocks scenario. Dat strookt volgens Vranken niet echt met de Fed-mantra van 'hoger voor langer'.

Verder werd vandaag bekend dat de in de VS het aantal afgegeven bouwvergunningen in september met ruim 4 procent is gedaald. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg zoals verwacht met 7 procent.

Later vandaag volgt nog het maandelijkse Federal Reserve-rapport over de Amerikaanse economie, het zogeheten Beige Book.

Olie beleefde een beweeglijke dag met flinke koersuitslagen en kostte een vat WTI-olie 1,9 procent meer op 88,33 dollar. Naast de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten bleek vandaag ook dat de olievoorraden in de VS met bijna 4,5 miljoen vaten zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0547. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0585 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.

Stijgers en dalers

Procter & Gamble wist bijna 2 procent bij te schrijven. Het bedrijf stelde zijn omzetverwachting neerwaarts bij, ondanks een beter dan verwachte omzetgroei van 6 procent in het derde kwartaal. Voor het boekjaar rekent het bedrijf op 2 tot 4 procent groei in plaats van 3 à 4 procent.

Morgan Stanley daalde bijna 8 procent. De zakenbank boekte in het derde kwartaal minder winst, terwijl de omzet beperkt groeide, van 13,0 miljard naar 13,3 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,47 naar 1,38 dollar, maar dit was beter dan de verwachte 1,31 dollar.

United Airlines daalde bijna 8 procent. Hoewel het bedrijf beter dan verwacht heeft gepresteerd in het derde kwartaal, was het bedrijf somberder over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal.

Interactive Brokers kon ruim 4 procent bijschrijven, na een stijging van het aantal klantenrekeningen met 21 procent tot 2,43 miljoen.