Midden-Oosten en rente zetten Europese beurzen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, waarbij de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de oplopende rentes voor weinig risicobereidheid zorgden.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 1,0 procent op 445,02 punten. De Duitse DAX daalde ruim 1 procent tot 15.094,91 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,9 procent lager op 6.965,99 punten. De Britse FTSE daalde 1,1 procent naar 7.588,66 punten.

Het sentiment op de financiële markten verslechterde door berichten dat er honderden doden zijn gevallen na een explosie op de binnenplaats van een ziekenhuis in Gaza. De angst neemt daardoor toe dat de woede over deze slachtoffers in het conflict tussen Israël en Hamas ook naar andere partijen in de regio zal overslaan.

"Sinds gisteren is er een nieuwe risicomijdende toon, door de geopolitieke situatie, en dat heeft een duidelijke marktreactie tot gevolg gehad", stelde Deutsche Bank.

Ook lopen de rentes weer op en scherpte de veel gevolgde tienjarige Amerikaanse staatslening de jaarrecords aan op 4,91 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft in combinatie met sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers.

In Europa zagen we de toonaangevende Duitse Bund oplopen naar 2,92 procent, waarbij begin oktober nog de jaarrecords werden aangescherpt net boven de 3 procent.

Verder bleek woensdag dat de Britse consumentenprijzen in september in hetzelfde tempo als een maand eerder zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen afgelopen maand met 6,7 procent, terwijl door economen een stijging met 6,6 procent was voorzien.

De Europese inflatie kwam over september definitief uit op 4,3 procent op jaarbasis, gelijk aan de voorlopige meting. In augustus lag de inflatie in de muntunie op 5,2 procent.

Olie beleefde een beweeglijke dag met flinke koersuitslagen en bij het sluiten van de Europese markten kostte een vat Brent 1,6 procent meer op 91,31 dollar. Naast de oplopende spanningen in het Midden-Oosten bleek vandaag ook dat de olievoorraden in de VS met bijna 4,5 miljoen vaten zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0528. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0585 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.

Stijgers en dalers

In Amsterdam was ASML één van de grootste dalers met 3,4 procent, na bekendmaking van de kwartaalcijfers Volgens de analisten van Jefferies heeft ASML in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant is en 2024 een transitiejaar belooft te worden. Ook andere halfgeleideraandelen hadden het lastig.

Adidas schreef in Frankfurt 3,2 procent bij, na meevallende cijfers en een verhoging van de outlook. De verkoop van de restvoorraad met Yeezy-producten verloopt beter dan verwacht.

Vonovia verloor daarentegen circa 4,0 procent.

In Brussel gaf Barco maar liefst 13 procent aan beurswaarde prijs. Tegenvallende omzetcijfers en een voorzichtige outlook wogen zwaar op de koers. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor Barco van 28,40 naar 26,50 euro, maar wel met handhaving van het koopadvies.

In Parijs was het Worldline wat als winnaar de dag afsloot met een winst van ruim 3 procent. Het aandeel profiteerde van de koerssprong van Nexi van 14 procent in Milaan. Volgens Bloomberg zou CVC Capital Partners een bod op Nexi overwegen.

ArcelorMittal verloor bijna 4 procent. Bank of Amerika haalde woensdag het aandeel van de kooplijst en voorziet een lagere winstcyclus voor de Europese staalsector.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen een half tot een procent lager.