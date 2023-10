AEX in het rood met verlies voor ASML en Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een verlies van circa een procent gesloten.

De AEX daalde met 1,0 procent naar 729,57 punten.

"Ondanks de duifachtige taal van de Fed, blijven de obligatierentes opwaartse druk ondervinden", zei Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis woensdag.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,915 procent en de Duitse Bund noteerde op 2,921 procent. Het was voor het eerst sinds 2007 dat de rente in de VS weer boven de 4,9 procent uitkwam.

De euro/dollar handelde op 1,0530.

Onder meer meevallende macrocijfers uit VS dragen bij aan de stijgende rentes. Die cijfers laten volgens Casselman zien dat de "Amerikaanse economie maar niet voldoende wil afkoelen", en dat vergroot de kans op nog een renteverhoging, of is tenminste een reden voor 'hoger voor langer'.

Olie werd circa 1,5 procent duurder. De Amerikaanse voorraden ruwe olie bleken afgelopen week met 4,5 miljoen vaten gedaald.

"Naast de stijgende obligatierentes en de evolutie in de oorlog tussen Israël en Hamas, worden ook de winstpublicaties met aandacht gevolgd", aldus Casselman, en die vielen op het Damrak vandaag niet mee, zo bleek aan het einde van de dag, met verliezen voor ASML en Just Eat Takeaway.

Vanavond openen Tesla en Netflix de boeken.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de halfgeleiders en ArcelorMittal het hardst onderuit. ASML daalde 3,4 procent en ASMI 4,5 procent. ASML heeft in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant was en 2024 een overgangsjaar belooft te worden. ASML denkt dat er in 2025 weer een flinke groei mag worden verwacht.

ArcelorMittal werd door Bank of America van de kooplijst gehaald en het koersdoel werd met 5 euro verlaagd. Het aandeel daalde met 3,9 procent.

Tegenover deze dalers stond slechts een handjevol stijgers. Koploper was Heineken met 0,6 procent en Unilever en Wolters Kluwer met 0,5 procent.

In de AMX ging OCI 0,6 procent hoger en won Basic-Fit ook 0,6 procent. Signify en Aalberts verloren ruim 3 procent en Air France-KLM en Aperam werden 3,6 en 4,4 procent goedkoper.

Net als ASML kwam ook Just Eat Takeaway met cijfers, wat aanvankelijk stevig werd beloond, maar aan het einde van de handelsdag verloor het aandeel toch 1,9 procent. De maaltijdbezorger werd positiever over de EBITDA en vrije kasstroom in 2023. Ook werd er een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 150 miljoen euro aangekondigd. Jefferies sprak van een welkome outlookverhoging, hoewel deze de markt niet echt verraste. Ook Degroof Petercam bleek positief, maar verlaagde wel het koersdoel van 40,00 naar 30,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Bij de kleinere aandelen won Sligro, in aanloop naar een kwartaalupdate morgen, 0,7 procent en was daarmee de koploper. Vivoryon en Azerion daalden 5,1 en 5,6 procent en Ebusco, dat de afgelopen dagen met tientallen procent opliep, viel vandaag met 17,5 procent terug.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen een half tot een procent lager.