Beursblik: Bank of America haalt ArcelorMittal van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel verlaagd van 30,00 naar 25,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De analisten van de bank wezen erop dat de hogere rentes de groei van de wereldeconomie zullen vertragen, waardoor de vraag naar staal zal afnemen. Ook helpen de hogere grondstofprijzen in combinatie met druk op de Europese staalprijzen niet mee, aldus de bank. De analisten zien ook dat de gehele sector het moeilijk heeft en houden rekening met een neerwaartse winstcyclus. De toenemende staalexport vanuit China drukt daarbij ook de marges, aldus de analisten. Ten slotte wees Bank of America erop dat hoewel het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd lijkt, een winstdaling voor een beter instapmoment kan zorgen. Wat betreft een mogelijke overname van US Steel is de bank voorzichtig en houdt er rekening mee dat bij een overname het aandeel ArcelorMittal kan dalen. Echter, indien ArcelorMittal van de overname afziet, dan kan dat juist voor een positieve impuls zorgen. Het aandeel ArcelorMittal handelde woensdagmiddag bijna 4 procent lager op 21,25 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.