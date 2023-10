Lagere opening Wall Street in zicht

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de olieprijs steeg op geopolitieke angst.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,4 procent in het rood.



Het cijferseizoen blijft beleggers bezig houden, met resultaten van Procter & Gamble en Morgan Stanley. Netflix, Tesla en Lam Research volgen nabeurs woensdagavond.

Het sentiment verslechterde door berichten dat er honderden doden zijn gevallen na een explosie op de binnenplaats van een ziekenhuis in Gaza. De angst neemt toe dat de woede over deze slachtoffers in het conflict tussen Israël en Hamas ook naar andere partijen in de regio zal overslaan.

De hoop dat een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Midden-Oosten de diplomatie een impuls kan geven lijkt verdampt, nadat Jordanië een topontmoeting afzegde, waarin Biden zou spreken met leiders uit Egypte en Jordanië en met Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse autoriteit.

"Sinds gisteren is er een nieuwe risicomijdende toon, door de geopolitieke situatie, en dat heeft een duidelijke marktreactie tot gevolg gehad", stelde Deutsche Bank.

Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening bereikte rond 4,87 procent het hoogste niveau sinds 2007. Handelaren blijven zich zorgen maken over een inflatie die hardnekkig hoog blijft, nadat dinsdag de detailhandelsverkopen sterker dan verwacht bleken te zijn gestegen in september.



De olieprijs steeg door de onrust in het Midden-Oosten, maar de winsten liepen gedurende de dag wel wat terug. Een december-future West Texas Intermediate steeg 1,6 procent tot 86,78 dollar, terwijl een december-future Brent 1,5 procent duurder werd op 91,25 dollar. Eerder woensdag was dit nog 3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0563. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0579 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0574 op de borden.

Economisch nieuws is er woensdag over de Amerikaanse woningbouw, waar het aantal afgegeven bouwvergunningen in september met ruim 4 procent daalde. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg zoals verwacht met 7 procent.

Later volgen nog de wekelijkse olievoorraden en het maandelijkse Federal Reserve-rapport over de Amerikaanse economie, het zogeheten Beige Book.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble stelde zijn omzetverwachting neerwaarts bij, ondanks een beter dan verwachte omzetgroei van 6 procent in het derde kwartaal. Voor het boekjaar rekent het bedrijf op 2 tot 4 procent groei in plaats van 3 à 4 procent. Het aandeel steeg voorbeurs 2 procent.

Morgan Stanley boekte in het derde kwartaal minder winst, terwijl de omzet beperkt groeide, van 13,0 miljard naar 13,3 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,47 naar 1,38 dollar, maar dit was beter dan de verwachte 1,31 dollar. Het aandeel leek bijna 3 procent te verliezen bij de opening.

United Airlines heeft beter dan verwacht gepresteerd in het derde kwartaal, maar het aandeel daalde in de elektronische handel voorbeurs tot 5 procent. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal werden somberder. Het aandeel stond voorbeurs 5 procent lager.

Interactive Brokers stond noteerde lager voorbeurs, na een stijging van het aantal klantrekeningen met 21 procent tot 2,43 miljoen.

Slotstanden

De S&P 500 sloot dinsdag vlak op 4.373,20 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,3 procent op 13.533,75 punten. De Dow Jones-index steeg fractioneel tot 33.997,65 punten.