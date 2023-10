Beursblik: focus op ledengroei Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De focus van beleggers ligt bij Basic-Fit voor de komende kwartaalupdate op de groei van het aantal leden, nadat deze in het tweede kwartaal nog tegenviel. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING in een vooruitblik.

Zwartsenburg verwacht voor het derde kwartaal een herstel ten opzichte van het tweede kwartaal, maar de analist blijft terughoudend, wijzend op een kannibalisatie van de Premium-contracten, een normalisering in de ledenuitstroom en de clubmix. Ook de impact van nieuwe clubs speelt een rol, terwijl de vergelijkingsbasis met vorig jaar moeilijk is. Een jaar eerder profiteerde Basic-Fit nog van een herstel na corona, terwijl er ook sprake was van buitengewoon warm weer in september dit jaar.

"Al deze factoren meegenomen, kunnen we concluderen dat er vermoedelijk 100.000 tot 110.000 nieuwe leden zijn bijgekomen in het derde kwartaal van dit jaar. Een jaar eerder kwamen er nog 226.000 leden bij", zo merkte ING op, en slechts 10.000 in het tweede kwartaal van dit jaar.

ING verwacht in Frankrijk een herstel naar meer normale niveaus in combinatie met een sterke promotiecampagne in september.

ING verwacht dat Basic-Fit de outlook voor heel dit jaar zal handhaven. Oktober is bovendien een sterke maand voor het bedrijf en ING heeft vertrouwen in zijn verwachtingen voor het lopende vierde kwartaal.

Basic-Fit mikt voor dit jaar op tenminste 1 miljard euro omzet. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.056 miljoen euro. De EBITDA zal in de tweede jaarhelft "substantieel" hoger liggen dan het resultaat in de eerste jaarhelft. De gemiddelde omzet per lid zal geleidelijk aantrekken naar minstens 23,50 euro per lid, denkt Basic-Fit.

Dit jaar hoopt Basic-Fit nog steeds minimaal 200 clubs te openen, waarbij het ledenbestand tot minstens 3,8 miljoen leden groeit.

Basic-Fit opent op vrijdag 20 oktober de boeken over het derde kwartaal. ING heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 43,75 euro.