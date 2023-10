Shell tekent grote gasdeal in Qatar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft met QatarEnergy een overeenkomst gesloten voor de aankoop van 3,5 miljoen ton LNG per jaar. De deal heeft een looptijd van 27 jaar en gaat in 2026 van start. De LNG, afkomstig van de North Field East en het North Field South projecten waarin Shell belangen heeft, wordt vanaf Qatar verscheept naar de haven van Rotterdam. Minister Al-Kaabi van Qatar zei in een toelichting via deze samenwerking mee te helpen om de leveringszekerheid van energie in Europa te vergroten. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

