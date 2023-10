Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld met bescheiden uitslagen voor de diverse toonaangevende indices, ondanks meevallende Chinese data.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 448,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.222,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 7.016,27 punten. De Britse FTSE noteerde 0,3 procent lager op 7.650,46 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees woensdag op positieve cijfers over de Chinese economie vanochtend. De groei van de Chinese economie bedroeg in het derde kwartaal 4,9 procent in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Dat is hoger dan de 4,5 procent die analisten hadden ingeschat.

"Per saldo zijn het redelijk bemoedigende cijfers die veel zeggen over de staat van de op één na grootste economie ter wereld, en daarmee ook van groot belang voor de rest van de wereld", aldus Wiersma.

Toch zag de expert van ING dat beleggers "lauw" reageerde op de cijfers. "Zorgen over de lokale vastgoedsector houden aan en de spanningen in het Midden-Oosten nemen toe, wat het algehele beurssentiment drukt."

Nu het cijferseizoen op gang komt en na een sterke start door de Amerikaanse banken, zijn experts van mening dat de meeste bedrijven de verwachtingen zullen overtreffen. De lat ligt laag, tegen een achtergrond van de nog steeds hoge rentetarieven en de afnemende vraag.

"Ik zie veel voorzichtigheid in de vooruitzichten voor dit winstseizoen en de lat lijkt behoorlijk laag te liggen", aldus Investing Group Leader.

Een onderzoek van Bank of America leverde interessante lectuur op, zo stelde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De consensus gaat uit van lagere rentetarieven en een lagere inflatie in de VS de komende twaalf maanden.

Bijna 80 procent van de respondenten verwacht dat de rentetarieven volgend jaar zullen worden verlaagd, terwijl een meerderheid van de respondenten zegt dat dit in het tweede en derde kwartaal zal gebeuren.

En ook de rente op lange termijnobligaties staat op het punt te dalen, aldus Vranken. Toch ziet een grote meerderheid van de ondervraagden nog steeds een zachte landing in de VS. Voeg beide visies samen en je krijgt een Goldilocks scenario. Dat strookt volgens Vranken niet echt met de Fed-mantra van 'hoger voor langer'.

Olie noteerde woensdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 3,2 procent in het groen op 88,20 dollar, terwijl voor een december-future Brent 92,64 dollar werd betaald, een stijging van 3,0 procent. Een bomaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook, leidde volgens Wiersma opnieuw tot hogere olieprijzen.

De Britse consumentenprijzen stegen op jaarbasis in september in hetzelfde tempo als een maand eerder, zo bleek vanochtend. De producentenprijzen liepen op jaarbasis nog altijd terug, nu met 2,6 procent in september. In augustus lagen de prijzen op jaarbasis 2,0 procent lager.

De Europese inflatie kwam over september definitief uit op 4,3 procent op jaarbasis, gelijk aan de voorlopige metingen. In augustus lag de inflatie in de muntunie op 5,2 procent.

In de VS staan voor vanmiddag de woningbouwcijfers en bouwvergunningen over september op de rol, naast de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed.

De euro/dollar noteerde op 1,0582. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0585 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway won in Amsterdam 3,3 procent na een outlookverhoging. ASML verloor na cijfers 1,4 procent.

Adidas schreef in Frankfurt 4,8 procent bij na publicatie van de resultaten op dinsdag.

In Brussel gaf Barco maar liefst 17 procent aan beurswaarde prijs. Tegenvallende omzetcijfers en een voorzichtige outlook wogen zwaar op de koers. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor Barco van 28,40 naar 26,50 euro, met nochtans een handhaving van het koopadvies.

Worldline steeg in Parijs 5,8 procent, terwijl Adyen in Amsterdam 2,1 procent verloor. Bloomberg maakte melding van geruchten dat CVC Capital Partners een overnamebod op de Italiaanse betaalspecialist Nexi overweegt. Het aandeel Nexi won vanochtend 16,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 sloot dinsdag 0,01 procent in het rood op 4.373,20 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,25 procent tot 13.533,75 punten. De Dow Jones-index steeg 0,04 procent tot 33.997,65 punten.