Adidas verhoogt verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft zijn verwachtingen verhoogd, nadat in het derde kwartaal de omzet en winst minder sterk daalden dan voorzien, geholpen door de afbouw van voorraden van het merk Yeezy. Dat maakte de Duitse fabrikant van sportartikelen dinsdagavond bekend bij de voorlopige kwartaalcijfers. Het operationele resultaat inclusief bijzondere posten wordt voor dit jaar geschat op een verlies van circa 100 miljoen euro, in plaats van 450 miljoen euro. De afschrijving van resterende Yeezy-voorraad werd verlaagd van 400 miljoen naar 300 miljoen euro. De onderliggende operationele winst, afgezien van de bijzondere posten rond Yeezy en de strategische evaluatie, zou rond 100 miljoen euro moeten uitkomen, waar eerder nog een neutraal resultaat werd voorzien. Adidas rekent verder op daling van de omzet, afgezien van valutabewegingen, met enkele procenten, in plaats van een percentage rond vijf procent. De verkoop van de resterende voorraad Yeezy had een positieve impact op de resultaten en ook de onderliggende resultaten van Adidas waren volgen het bedrijf beter dan verwacht. Adidas verbrak zijn samenwerking met Ye, de rapper voorheen bekend als Kanye West, vorig jaar oktober. Een voorraad ter waarde van 1 miljard dollar aan schoenen met Ye's merk Yeezy leverde echter toch nog flink wat omzet op. De omzet daalde in het derde kwartaal nog met 6 procent van 6,41 tot 6,00 miljard euro. De operationele winst daalde van 564 miljoen euro een jaar eerder tot 409 miljoen euro en de operationele marge van 8,8 naar 6,8 procent. "De voorlopige cijfers zijn beter dan de marktverwachting", stelde Volker Bosse van Baader Helvea in een rapport. "De omzetcijfers onderstrepen dat consumenten per saldo nog redelijk wat vertrouwen heeft." Bron: ABM Financial News

