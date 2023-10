Valuta: euro licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0580 dollar in een markt die vandaag het Beige Book van de Fed als eerste richtpunt heeft.

"Daarnaast zijn de geopolitieke ontwikkelingen van belang om in de gaten te houden", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als er een escalatie optreedt in het Midden-Oosten, is de kans aanwezig dat de belangrijkste valuta in beweging komen en dat beleggers vluchten naar veilige havens", aldus Mevissen.

De voorzitter van de Fed van Richmond, Thomas Barkin, gaf dinsdag in Washington aan dat een vertraging van de Amerikaanse economie de inflatie in de VS kan temperen. Barkin wees op macrodata die nog niet op een vertraging duidden, zoals de detailhandelsverkopen over september en de opwaarts bijgestelde groeicijfers over de Amerikaanse economie, maar tegelijk ook op signalen uit het bedrijfsleven over een teruglopende vraag.

De Britse consumentenprijzen stegen op jaarbasis in september in hetzelfde tempo als een maand eerder, zo bleek vanochtend. De producentenprijzen liepen op jaarbasis nog altijd terug, nu met 2,6 procent in september. In augustus lagen de prijzen op jaarbasis 2,0 procent lager.

De Europese inflatie kwam over september definitief uit op 4,3 procent op jaarbasis, gelijk aan de voorlopige metingen. In augustus lag de inflatie in de muntunie op 5,2 procent.

In de VS staan voor vanmiddag de woningbouwcijfers en bouwvergunningen over september op de rol, naast de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0584 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8674 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2202 dollar.