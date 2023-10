ASML werkt grootste deel van verlies weg in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte woensdagochtend een pas op de plaats. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 737,17 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op positieve cijfers over de Chinese economie vanochtend. De groei van de Chinese economie bedroeg in het derde kwartaal 4,9 procent in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Dat is hoger dan de 4,5 procent die analisten hadden ingeschat.

"Per saldo zijn het redelijk bemoedigende cijfers die veel zeggen over de staat van de op één na grootste economie ter wereld, en daarmee ook van groot belang voor de rest van de wereld", aldus Wiersma.

Toch zag de expert van ING dat beleggers "lauw" reageerde op de cijfers. "Zorgen over de lokale vastgoedsector houden aan en de spanningen in het Midden-Oosten nemen toe, wat het algehele beurssentiment drukt."

De gestegen rentes na beter dan voorziene cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen op dinsdag, deden het sentiment ook geen goed, aldus Wiersma.

"Ondanks de gestegen rentes, lijken beleggers van mening dat bij de huidige rentes en een veerkrachtige Amerikaanse consument, een nieuwe renteverhoging waarschijnlijk niet het einde van de wereld zal betekenen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0585. De olieprijzen stegen met 2,5 procent. Een bomaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook, leidde volgens Wiersma opnieuw tot hogere olieprijzen.

Op macro-economisch vlak bleek de inflatie in de eurozone te zijn gedaald in september. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 4,3 procent op jaarbasis. Dat was conform een eerdere raming. In augustus stegen de prijzen nog met 5,2 procent. De kerninflatie kwam afgelopen maand uit op 4,5 procent tegen 5,3 procent een maand eerder.

In het VK stegen de prijzen in september nog altijd met 6,7 procent, zo bleek vanochtend.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen daalde ASML met 0,2 procent na cijfers. Daarmee werd een deel van de openingsverliezen al vrij snel weer weggewerkt. ASML heeft in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant is en 2024 een transitiejaar belooft te worden, zo stelden analisten van Jefferies.

ASR Nederland won juist 1,0 procent en Wolters Kluwer werd 0,9 procent duurder.

In de AMX steeg Just Eat Takeaway 6,6 procent. De maaltijdbezorger werd positiever over de EBITDA en vrije kasstroom in 2023. Ook werd er een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 150 miljoen euro aangekondigd. Jefferies sprak van een welkome outlookverhoging. Ook Degroof Petercam bleek positief, maar verlaagde wel het koersdoel van 40,00 naar 30,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Fagron verloor 2,0 procent.

Sif steeg onder de kleinere aandelen 2,1 procent, terwijl Ebusco liefst 16 procent inleverde na de forse opleving van de afgelopen dagen.