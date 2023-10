Koersalarm: aandeel Nexi de hoogte in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Nexi steeg woensdagochtend met 16,5 procent naar 6,71 euro. De koersstijging volgde op een artikel van Bloomberg, waarin stond dat CVC Capital Partners een overnamebod op de Italiaanse betaalspecialist overweegt. In Parijs steeg het aandeel van Wordline met 5,3 procent en in Amsterdam maakte Adyen een pas op de plaats. Bron: ABM Financial News

