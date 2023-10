Jefferies: beleggers moeten bij ASML al naar 2025 kijken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant is en 2024 een transitiejaar belooft te worden. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. De bank merkte verder op dat de orderinstroom van 2,6 miljard euro in het derde kwartaal flink lager was dan de 4,5 miljard euro die werd verwacht. "Klanten blijven onzeker over het herstel", aldus Jefferies. Reden ook dat ASML voor 2024 voorzichtiger werd en een zelfde omzet voorziet als in 2023. De onderneming uit Veldhoven bestempelde 2024 als een overgangsjaar, waarna in 2025 een significante groei moet volgen. “ "Misschien verleidt dit beleggers om over 2024 heen te kijken", aldus Jefferies. De zakenbank heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 950,00 euro. Bron: ABM Financial News

