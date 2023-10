Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 736,77 punten.

Beleggers wegen beter dan voorziene cijfers over de Chinese economie vanochtend af tegen de spanningen in het Midden-Oosten. Verder ligt de focus op inflatiecijfers uit de Europese Unie en het VK.

De Chinese economische groei viel in het derde kwartaal minder hard terug dan verwacht, na een periode van zwakke groei als gevolg van de nodige stimuleringsmaatregelen. "De Chinese economie lijkt te herstellen van een aardige klap, dankzij de nodige steunmaatregelen vanuit de overheid, maar een sterk herstel wordt niet verwacht", aldus econoom Eswar Prasadd van Cornwell University. "Maar het is een goed teken voor zowel de Chinese economie als de wereldeconomie dat een significante vertraging in China uitblijft."

Ondertussen blijft het onrustig in het Midden-Oosten. Een explosie bij een ziekenhuis in Gaza, voorafgaand aan een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël, zorgde ervoor dat een top met Arabische leiders werd geannuleerd.

De rentes trokken dinsdag weer wat aan na sterke Amerikaanse detailhandelsverkopen in september, waardoor de kans op een zogeheten 'no landing'-scenario voor de Amerikaanse economie groter is geworden. "Hoewel consumenten aankijken tegen hogere leenkosten, krappe kredietcondities en hogere prijzen, zorgen een sterke arbeidsmarkt, positieve besteedbare inkomens en een geleidelijke afname van de prijsdruk dat de consumentenbestedingen en economische groei positief blijven", aldus hoofdeconoom Rubeela Farooqi van Frequency Economics.

Volgens Danske Bank zijn veel belangrijke economische indicatoren die recent verschenen, beter dan verwacht, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse economie onderstreept. Bij een aanhoudend hoge inflatie geeft het de Federal Reserve echter ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen of in elk geval langer hoog te houden.

De olieprijs maakte dinsdag een pas op de plaats. Een november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vlak op 86,66 dollar na een daling met 1,2 procent op maandag.

"Er blijft onzekerheid over een potentiële uitbreiding van het conflict in Israël naar grote olieproducerende landen in de regio", zei Ricardo Evangelista van Activ Trades.

De euro/dollar noteerde op 1,0576. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0574 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0579 op de borden. Analisten van RBC verwachten dat de onrust in het Midden-Oosten de vraag naar de dollar, die als veilige haven wordt gezien, zal aanjagen.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft zoals verwacht in het derde kwartaal de eigen outlook gehaald, maar waarschuwde wel voor 2024. Volgens het bedrijf belooft 2024 een overgangsjaar te worden, wat zal resulteren in een vergelijkbare omzet als in 2023. Maar in 2025 zal er een "significante groei" volgen, denkt ASML. Het Veldhovense bedrijf zei woensdag voor het vierde kwartaal te rekenen op een omzet van 6,7 tot 71, miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent.

Just Eat Takeaway.com is positiever geworden over de EBITDA en vrije kasstroom dit jaar. Over de brutotransactiewaarde werd Just Eat wel wat negatiever. Verder werd een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 150 miljoen euro aangekondigd.

WDP heeft over de eerste negen maanden een winstgroei gerealiseerd en bevestigde de jaaroutlook.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag vlak op 4.373,20 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,3 procent op 13.533,75 punten. De Dow Jones-index steeg fractioneel tot 33.997,65 punten.