Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 17 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis, wachtend op nieuwe impulsen op het gebied van de rente en inflatie.



Op basis van de huidige economische cijfers valt niet te zeggen wanneer de Amerikaanse inflatie de gewenste 2 procent zal bereiken, aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. JPMorgan denkt echter dat dit in het vierde kwartaal van 2024 zal gebeuren. Dat is een jaar eerder dan de Fed verwacht, zo merkte Vranken op.

De Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg van 11,4 negatief naar 1,1 negatief, zo bleek dinsdagochtend. Er werd gerekend op een verbetering naar 8,5 negatief.

In de VS ging de aandacht uit naar de detailhandelsverkopen over september, die met 0,7 procent stegen in september, waar gerekend was op 0,3 procent. De omzetgroei van augustus werd bijgesteld van 0,6 naar 0,8 procent. Volgens ING wijzen de cijfers erop dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 4 procent is gegroeid.

De industriële productie over september steeg iets meer dan verwacht, met 0,3 procent, maar de eerder gemelde groei van 0,4 procent in augustus verdampte door een neerwaartse bijstelling. De bedrijfsvoorraden groeiden in augustus en het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers nam in oktober verder af.



Bedrijfsnieuws

In Brussel was Umicore een uitblinker met een koerswinst van 13 procent. Umicore verwacht dat het de komende jaren significant minder hoeft te investeren. KBC viel daarentegen op met een koersverlies van bijna 4 procent, terwijl de meeste bankaandelen in Europa slechts iets lager of zelfs hoger noteren.



De Amerikanen gaan de verkoop van chips van Nvidia aan China beperken, meldde persbureau Bloomberg, om te voorkomen dat China geavanceerde technologie militair kan inzetten. Het Nederlandse ASML, dat machines voor geavanceerde chips verkoopt, denkt dat de regels geen grote impact zullen hebben op de omzet, hooguit op de regionale verdeling.



Lonza verloor 16 procent in Zürich. Het bedrijf verlaagde zijn verwachtingen voor 2024 en waarschuwde dat het besluit van Moderna om minder covid-19-vaccins te gaan maken de resultaten kan treffen.

Euro STOXX 50 4.151,25 (+0,06%)

STOXX Europe 600 449,76 (+0,10%)

DAX 15.251,69 (+0,09%)

CAC 40 7.029,70 (+0,11%)

FTSE 100 7.675,21 (+0,58%)

SMI 10.814,02 (-0,69%)

AEX 736,77 (+0,05%)

BEL 20 3.521,10 (+0,05%)

FTSE MIB 28.367,36 (-0,09%)

IBEX 35 9.298,36 (+0,12%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond verdeeld, na cijfers over sterke consumentenbestedingen in september, terwijl obligatierentes weer opliepen.



De handelsdag was weinig enerverend. Beleggers wachtten op nieuwe impulsen. Het cijfer over de detailhandel, dat wijst op een sterke economie met kooplustige consumenten, suggereert dat de Fed de rente langer hoog zal moeten houden.

Wall Street sloot maandag nog in het groen. Beleggers leken opgelucht dat het conflict tussen Israël en Hamas vooralsnog niet verder lijkt te escaleren, na uitgebreide diplomatie door het Witte Huis en andere betrokken partijen in de regio.

Ondertussen liepen de obligatierentes op, mogelijk omdat beleggers de veilige havens verlaten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,80 procent, tegen 4,63 procent voor het weekend. De tweejarige rente noteerde licht hoger op 5,14 procent.

Volgens Danske Bank zijn veel belangrijke economische indicatoren die recent verschenen, beter dan verwacht, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse economie onderstreept. Bij een aanhoudend hoge inflatie geeft het de Federal Reserve echter ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen of in elk geval langer hoog te houden.

De aandacht ging uit naar de detailhandelsverkopen over september, die met 0,7 procent stegen in september, waar gerekend was op 0,3 procent. De omzetgroei van augustus werd bijgesteld van 0,6 naar 0,8 procent. Volgens ING wijzen de cijfers erop dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 4 procent is gegroeid.

De industriële productie over september steeg iets meer dan verwacht, met 0,3 procent, maar de eerder gemelde groei van 0,4 procent in augustus verdampte door een neerwaartse bijstelling. De bedrijfsvoorraden groeiden in augustus en het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers nam in oktober verder af.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de winstdaling was minder dan gevreesd. De kosten liepen op, maar er ging minder geld in de stroppenpot. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Bank of America behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst, die ook beter was dan verwacht. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen wel op. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Defensiespecialist Lockheed Martin behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de daling viel mee, en de outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Het aandeel sloot licht hoger.

NetScout Systems ging onderuit met ruim 16 procent nadat het bedrijf de verwachtingen voor het boekjaar 2024 verlaagde "om een recente vertraging in de conversie van orders te weerspiegelen".

S&P 500 index 4.373,20 (-0,01%)

Dow Jones index 33.997,65 (+0,03%)

Nasdaq Composite 13.533,75 (-0,25%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag licht lager. De Chinese economie bleek in het derde kwartaal harder te zijn gegroeid dan verwacht.

Nikkei 225 32.020,56 (-0,0%)

Shanghai Composite 3.064,76 (-0,6%)

Hang Seng 17.750,83 (-0,1%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0576. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0574 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0579 op de borden.

USD/JPY Yen 149,66

EUR/USD Euro 1,0576

EUR/JPY Yen 158,27

MACRO-AGENDA:

04:00 Economische groei - Derde kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - September (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - September (Chi)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - September (VK)

11:00 Inflatie - September def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 SAP - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:00 Morgan Stanley - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)