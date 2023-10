Wall Street sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdagavond licht lager gesloten, na cijfers over sterke consumentenbestedingen in september, terwijl obligatierentes weer opliepen.

De S&P 500 sloot 0,2 procent in het rood op 4.367,04 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 33.956,76 en technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent tot 15.102,13 punten.

De handelsdag was weinig enerverend. Beleggers wachtten op nieuwe impulsen. Het cijfer over de detailhandel, dat wijst op een sterke economie met kooplustige consumenten, suggereert dat de Fed de rente langer hoog zal moeten houden.

Wall Street sloot maandag nog in het groen. Beleggers leken opgelucht dat het conflict tussen Israël en Hamas vooralsnog niet verder lijkt te escaleren, na uitgebreide diplomatie door het Witte Huis en andere betrokken partijen in de regio.

Ondertussen liepen de obligatierentes op, mogelijk omdat beleggers de veilige havens verlaten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,80 procent, tegen 4,63 procent voor het weekend. De tweejarige rente noteerde licht hoger op 5,14 procent.

De aandacht ging uit naar de detailhandelsverkopen over september, die met 0,7 procent stegen in september, waar gerekend was op 0,3 procent. De omzetgroei van augustus werd bijgesteld van 0,6 naar 0,8 procent. Volgens ING wijzen de cijfers erop dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 4 procent is gegroeid.

De industriële productie over september steeg iets meer dan verwacht, met 0,3 procent, maar de eerder gemelde groei van 0,4 procent in augustus verdampte door een neerwaartse bijstelling.

De bedrijfsvoorraden groeiden in augustus en het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers nam in oktober verder af.

Volgens Danske Bank zijn veel belangrijke economische indicatoren die recent verschenen, beter dan verwacht, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse economie onderstreept. Bij een aanhoudend hoge inflatie geeft het de Federal Reserve echter ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen of in elk geval langer hoog te houden.



De euro/dollar steeg licht in waarde, naar 1,0574. De prijs voor een van WTI-olie sloot ongewijzigd.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de winstdaling was minder dan gevreesd. De kosten liepen op, maar er ging minder geld in de stroppenpot.

Het aandeel daalde 1,6 procent.

Bank of America behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst, die ook beter was dan verwacht. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen wel op. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Defensiespecialist Lockheed Martin behaalde in het derde kwartaal minder winst, maar de daling viel mee, en de outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Het aandeel sloot licht hoger.

Johnson & Johnson verhoogde de outlook voor dit jaar, nadat de resultaten in het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Het aandeel verloor 1 procent.

De Amerikaanse notering van Ericsson daalde 3 procent nadat de maker van telecommunicatieapparatuur de margeverwachtingen voor 2024 introk en zei te verwachten dat de huidige macro-economische onzekerheid "zal aanhouden" tot volgend jaar.

NetScout Systems ging onderuit met ruim 16 procent nadat het bedrijf de verwachtingen voor het boekjaar 2024 verlaagde "om een recente vertraging in de conversie van orders te weerspiegelen".