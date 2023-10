Olieprijs stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is dinsdag op dezelfde koers gesloten als maandag. Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vlak op 86,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, na een daling met 1,2 procent op maandag. Maandag daalde de olieprijs op hernieuwde gesprekken die de Amerikaanse sancties op de export van ruwe olie uit Venezuela kunnen versoepelen, Handelaren bleven kijken naar het conflict tussen Israël en Gaza, dat de risico's voor de olie-industrie in het Midden-Oosten kan vergroten bij escalatie. "Onzekerheid blijft over een potentiële uitbreiding van het conflict in Israël naar grote olieproducerende landen in de regio", zei Ricardo Evangelista van Activ Trades. Vorige week steeg de olieprijs sterk op de vrees dat de oorlog tussen Israël en de Hamas kan overslaan naar Iran, waardoor de VS mogelijk de handhaving van sancties kan versterken, wat tot een krapper mondiaal olie-aanbod kan leiden. Iran produceert 3 miljoen vaten olie per dag. Ook is door de oorlog de kans op een vredesakkoord tussen Israël en Saoedi-Arabië in de pauzestand gezet. Na deze deal zouden de Saoedi's de productie mogelijk hebben kunnen verhogen met 1 miljoen caten per dag. Bron: ABM Financial News

