Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag dicht bij huis gebleven, wachtend op nieuwe impulsen op het gebied van de rente en inflatie.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,1 procent op 449,76 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 15.251,69 punten. De Franse CAC 40 eindigde ook 0,1 procent hoger op 7.029,70 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.675,21 punten.

Op basis van de huidige economische cijfers valt niet te zeggen wanneer de Amerikaanse inflatie de gewenste 2 procent zal bereiken, aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. JPMorgan denkt echter dat dit in het vierde kwartaal van 2024 zal gebeuren. Dat is een jaar eerder dan de Fed verwacht, zo merkte Vranken op.

De Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg van 11,4 negatief naar 1,1 negatief, zo bleek dinsdagochtend. Er werd gerekend op een verbetering naar 8,5 negatief.

In de VS ging de aandacht uit naar de detailhandelsverkopen over september, die met 0,7 procent stegen in september, waar gerekend was op 0,3 procent. De omzetgroei van augustus werd bijgesteld van 0,6 naar 0,8 procent. Volgens ING wijzen de cijfers erop dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 4 procent is gegroeid.

De industriële productie over september steeg iets meer dan verwacht, met 0,3 procent, maar de eerder gemelde groei van 0,4 procent in augustus verdampte door een neerwaartse bijstelling.

De bedrijfsvoorraden groeiden in augustus en het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers nam in oktober verder af.

Resultaten van enkele grote Amerikaanse banken, met name Goldman Sachs en Bank of America, brachten ook niet veel teweeg. Goldman Sachs noteerde vlak en Bank of America steeg 3 procent.

De olieprijs bood ook weinig beweging. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent lager op 85,00 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,39 dollar werd betaald, ook een kleine daling.

De euro/dollar noteerde op 1,0579. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0560 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Brussel was Umicore een uitblinker met een koerswinst van 13 procent. Umicore verwacht dat het de komende jaren significant minder hoeft te investeren. KBC viel daarentegen op met een koersverlies van bijna 4 procent, terwijl de meeste bankaandelen in Europa slechts iets lager of zelfs hoger noteren.

Sectorgenoot Commerzbank daalde licht in Frankfurt, nadat het aandeel maandag nog 5 procent steeg. Toen kon het aandeel profiteren van de pro-Europese verkiezingsuitslag in Polen, waar Commerzbank zeer actief is.

Vliegtuigbouwer Airbus sloot ruim 3 procent hoger terwijl defensie-producten Dassault juist ruim 1 procent verloor en treinenbouwer Alstom bijna 3 procent inleverde in Parijs.

De Amerikanen gaan de verkoop van chips van Nvidia aan China beperken, meldde persbureau Bloomberg, om te voorkomen dat China geavanceerde technologie militair kan inzetten. Het Nederlandse ASML, dat machines voor geavanceerde chips verkoopt, denkt dat de regels geen grote impact zullen hebben op de omzet, hooguit op de regionale verdeling.

ASML steeg 0,6 procent. Halfgeleiderfabrikant STMicroelectronics daalde 1,5 procent. Infineon leverde rond een procent in.

ArcelorMittal daalde licht, ondanks dat Worldsteel meldde dat het verwacht dat de vraag naar staal zowel dit jaar als volgend jaar groeit.

Lonza verloor 16 procent in Zürich. Het bedrijf verlaagde zijn verwachtingen voor 2024 en waarschuwde dat het besluit van Moderna om minder covid-19-vaccins te gaan maken de resultaten kan treffen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag ook dicht bij huis. De S&P500-index steeg 0,1 procent.