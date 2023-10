AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag na een volatiele middagsessie toch licht hoger geëindigd. De AEX won 0,2 procent tot 736,77 punten.

Het sentiment op het Damrak kwam onder druk, toen bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in september harder dan verwacht zijn gestegen, met 0,7 procent, waar een stijging van 0,3 procent was voorzien. De toename van 0,6 procent in augustus werd bovendien bijgesteld naar 0,8 procent. En de industriële productie in de VS steeg met 0,3 procent in september, waar een toename met slechts 0,1 procent was voorzien.

Met een economie die standhoudt, in combinatie met de recente sterke banencijfers en de hardnekkige inflatie, "is het geen verrassing dat de rente op staatsobligaties hoger gaat", volgens ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente is dinsdag gestegen naar 4,85 procent, van circa 4,63 procent eind vorige week. De kans op nog een renteverhoging door de Federal Reserve in december werd door de markt vorige week nog ingeschat op iets meer dan 30 procent. Dinsdag steeg die kans naar 46 procent.

De Fed is wellicht van mening dat verdere renteverhogingen niet nodig zijn, maar renteverlagingen zitten er ook nog lang niet in, waarschuwde ING.

Na een dieptepunt voor de AEX op 730,50 punten rond drie uur, liet de AEX een herstel zien.

Ondertussen zijn beleggers wel overtuigd van een eindejaarsrally, volgens hoofdstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Europe. "Mogelijk kunnen beter dan verwachte winsten de trigger zijn om de rally te starten." Resultaten van Bank of America en Goldman Sachs bleken dinsdag beter dan verwacht.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0579. WTI-olie werd maandag nog een procent goedkoper. Dinsdag steeg de olieprijs rond een half procent, naar 87 dollar per vat.

Stijgers en dalers

DSM-Firmenich ging aan kop in de AEX met een plus van een procent. Ook Aegon sloot bijna een procent in de plus.

Tech had het lastiger, mede door de oplopende rente, maar ook door aanvullende exportregels voor de Chinese chipsector. ASML, dat woensdagochtend de boeken opent, zakte tijdens de middaghandel even flink weg, maar wist op het slot toch licht in het groen te eindigen, net als ASMI en Besi. In een reactie zei ASML de nieuwe Amerikaanse exportregels weinig te vrezen.



Adyen verloor bijna een procent en IMCD ruim anderhalf procent. Ook sectorgenoot Brenntag stond onder druk in Frankfurt.

ArcelorMittal verloor licht terrein. Worldsteel verwacht dat de vraag naar staal dit jaar en volgend jaar weer groeit. Hekkensluiter Randstad daalde bijna 2 procent. De analistenconsensus voorspelt dat de resultaten van de uitzender in het derde kwartaal onder druk stonden.

In de AMX deed Fagron opnieuw goede zaken, nadat de magistrale bereider vorige week volgens analisten met prima kwartaalcijfers kwam. Het aandeel won ruim een procent en bleef daarmee net achter koploper Galapagos.

Just Eat Takeaway, dat woensdagochtend net als ASML de boeken opent, daalde zo'n 3 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel maar handhaafde het koopadvies. Alfen en CTP verloren ook behoorlijk terrein.

OCI leverde iets meer dan een half procent in. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel, maar ook hier bleef de koopaanbeveling staan.

Ebusco voerde opnieuw de smallcaps aan. Het aandeel van de elektrische bussenbouwer zit in de lift sinds de cijfers van vorige week. Dinsdag kwam er ruim 9 procent aan beurswaarde bij. Sif steeg bijna 7 procent en Fastned bijna 5 procent.

TomTom staat juist onder druk nadat de navigatiespecialist eind vorige week de boeken opende. Het aandeel verloor dinsdag nog eens 5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld, met een licht verlies voor de Nasdaq.