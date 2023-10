Aanvullende Amerikaanse exportregels benauwen ASML niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe Amerikaanse exportregels voor de halfgeleiderindustrie in China zullen vermoedelijk slechts betrekking hebben op een beperkt aantal fabrieken in China die geavanceerde chips produceren. Dit stelde ASML dinsdagmiddag nadat Washington de nieuwe regels bekendmaakte. ASML denkt dat de nieuwe regels pas op de middellange en lange termijn impact hebben, en dat eerder op de regionale omzetverdeling dan op de omzet an sich, zo stelde het bedrijf uit Veldhoven in een korte reactie. Op de outlook 2023 zullen de regels volgens ASML in ieder geval weinig invloed hebben, net als op de scenario's van het bedrijf voor 2025 en 2030. ASML zal de nieuwe regels nog bestuderen om de exacte impact te kunnen bepalen. Bron: ABM Financial News

