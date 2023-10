Vivoryon licht werking en studie varoglutamstat toe Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft dinsdag enkele belangrijke conclusies bekendgemaakt van de presentaties die het vandaag gaf over zijn Fase 2b-studie Viviad naar de veiligheid, tolerantie en werkzaamheid van varoglutamstat bij 259 deelnemers met milde cognitieve beperking en milde Alzheimer's. Volgens CEO Frank Weber namen veel belangrijke opinieleiders deel aan de online presentaties. "Er zijn aanzienlijke vorderingen geboekt met Alzheimer-patiënten, en we geloven dat varoglutamstat het potentieel heeft om te voorzien in een grote onbeantwoorde behoefte door patiënten aan een gemakkelijk toe te dienen orale kleine molecuul.” De definitieve uitkomst van het Viviad-onderzoek volgt in het eerste kwartaal van 2024. Het onderzoek liet zien dat de stof N3pE-Abeta een aanjager is van toxiciteit bij Alzheimer's en dat er er sterk argument is om die stof aan te pakken voor een gerichte behandeling van de ziekte. Door het enzym QPCT te onderdrukken wordt de aanmaak van N3pE-Abeta beperkt en dit kan de voortgang van Alzheimer's afremmen. Ook toonde Vivoryon aan dat Alzheimer's tot verlies van cognitie leidt, niet alleen van geheugen. Vivoryon gaf ook diverse details over de voortgang van het onderzoeksprogramma. Bron: ABM Financial News

