Beursblik: Amerikaanse economie groeide mogelijk met 4 procent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een robuust rapport over de Amerikaanse detailhandelsverkopen in september en opwaartse bijstellingen van het rapport van augustus versterken het beeld dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal waarschijnlijk met 4 procent op jaarbasis is gegroeid. Dit schreven economen van ING in een analyse. De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten stegen afgelopen maand met 0,7 procent, waar een stijging van 0,3 procent was voorzien. De toename van 0,6 procent in augustus werd bovendien bijgesteld naar 0,8 procent. "De tegenwind zal toenemen", verwacht econoom James Knightley, maar voorlopig blijven de consumentenbestedingen verrassend sterk. Met een economie die standhoudt, in combinatie met de recente sterke banencijfers en de hardnekkige inflatie, "is het geen verrassing dat de rente op staatsobligaties hoger gaat", aldus Knightley. Bankiers van de Federal Reserve zijn wellicht van mening dat verdere renteverhogingen niet nodig zijn, meent de econoom van ING, maar renteverlagingen zitten er ook nog lang niet in. De Amerikaanse tienjaarsrente is dinsdag gestegen naar 4,85 procent, van circa 4,63 procent eind vorige week. De kans op nog een renteverhoging door de Fed in december werd door de markt vorige week nog ingeschat op iets meer dan 30 procent. Dinsdag steeg die kans naar 46 procent. Bron: ABM Financial News

