Beursblik: weinig verrassingen bij ASML verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal in het derde kwartaal vermoedelijk de eigen omzetoutlook hebben gehaald en een omzetverwachting voor het vierde kwartaal afgeven die nauwelijks afwijkt van de omzet in het afgelopen kwartaal. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie.

ASML rekent zelf voor het derde kwartaal op een omzet van 6,5 tot 7,0 miljard euro met een brutomarge van circa 50 procent.

Volgens een analistenconsensus van Visible Alpha zou de omzet uitkomen op 6,7 miljard euro met een brutomarge van 50,4 procent.

Analisten van JPMorgan tekenden daarbij aan dat de instroom van nieuwe orders vermoedelijk zwak was. Zij rekenen op 4,2 miljard euro aan orders. Dat was een kwartaal eerder nog 4,5 miljard euro en in het derde kwartaal van 2022 zelfs 8,9 miljard.

En voor heel 2023 mikt ASML op een omzetgroei "richting 30 procent". De brutomarge zal ook iets verbeteren, denkt het bedrijf uit Veldhoven. In 2022 bedroeg de omzet 21,2 miljard euro met een marge van 50,5 procent.

Ook dit achten analisten min of meer haalbaar, met een omzettaxatie van 27,2 miljard euro en een marge van 51,0 procent. De analisten van JPMorgan mikken op 27,5 miljard euro en gaan daarbij uit van 40 nieuwe EUV-machines.

Verder rekent de consensus op 4,4 miljard euro aan orders en een winst per aandeel van 4,58 euro.

Vierde kwartaal

Omdat de kwartaalcijfers niet heel spannend lijken te worden, zullen beleggers vooral uitkijken naar de outlook van ASML voor de laatste drie maanden van dit jaar.

Volgens Visible Alpha voorzien de analisten een omzet voor het vierde kwartaal van 6,9 miljard euro met een marge van 51,5 procent.

JPMorgan denkt dat het nog lastig wordt voor ASML om een goed zicht op 2024 te kunnen verschaffen. De analisten van de zakenbank verwachten dat het aandeel een pas op de plaats zal maken, en pas weer opleeft als de voorraden rap teruglopen en de vraag sterk terugkeert. "Maar hoe slechter 2024, des te beter wordt 2025", aldus JPMorgan.

Lange termijn

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent.

Recent kwam de koers van ASML even onder druk te staan, nadat Canon een nieuw product lanceerde in een poging marktaandeel op ASML terug te winnen.

"Het is een concurrerende technologie en het lijkt mij een grotere bedreiging dan het risico dat men in China op korte of middellange termijn EUV-technologie kan ontwikkelen", zeiden analisten van Degroof Petercam tegen ABM Financial News.

ASML opent woensdag voorbeurs de boeken.