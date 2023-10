Amerikaanse industrie produceert meer dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De industriële productie in de Verenigde Staten is in september harder gestegen dan verwacht, maar de gemelde groei voor een maand eerder ging omlaag naar nul. Dit meldde de Federal Reserve dinsdag. De industriële productie, waaronder de productie van fabrieken, mijnbouw en nutsbedrijven steeg met 0,3 procent, na een nulgroei in augustus. Aanvankelijk werd voor die maand nog een stijging van 0,4 procent gemeld. Door economen werd voor september gerekend op een productiestijging van 0,1 procent. De capaciteitsbenutting kwam afgelopen maand uit op 79,7 procent, van 79,5 procent een maand eerder. Hier was gerekend op 79,6 procent. Bron: ABM Financial News

