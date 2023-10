Bloomberg: VS beperkt verkoop Nvidia-chips aan China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten beperken de verkoop van chips die Nvidia speciaal heeft ontworpen voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdagmiddag. De strengere controles zijn gericht op de A800- en H800-chips van Nvidia, zei een hoge Amerikaanse functionaris tegen Bloomberg. Deze beperkingen, inclusief bijgewerkte regels die dinsdag werden vrijgegeven, zijn bedoeld om te voorkomen dat China toegang krijgt tot geavanceerde technologie die het kan inzetten voor militaire doeleinden. De nieuwe regels vereisen ook dat bedrijven de Amerikaanse regering eerst op de hoogte stellen, voordat zij chips verkopen die net buiten de nieuwe controlemechanismen vallen. Het gaat dan om chips die niet het meest geavanceerd zijn, maar wel gebruikt kunnen worden voor kunstmatige intelligentie en supercomputing. Sowieso is het lastig om een duidelijke lijn te trekken tussen militaire en commerciële technologie, citeerde Bloomberg de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo. Er zijn vaak technologieën die voor beide doeleinden gebruikt kunnen worden, aldus de minister. Washington zal de kennisgevingen van bedrijven binnen 25 dagen beoordelen, zei een overheidsfunctionaris tegen Bloomberg, om te bepalen of bedrijven een licentie nodig hebben om deze chips aan China te mogen verkopen. Bron: ABM Financial News

